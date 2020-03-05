Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliye bu ay büyük fırsat geliyor. Bugün emekli promosyonlarında taban ve tavan ücretleri hakkındaki detaylar netlik kazandı. 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. Ayrıca bir diğer gelişme ise intibak talebi oldu. Eğer talep hayata geçerse, tüm emeklilere her ay net maaşlarının yüzde 10'u kadar ek ödeme verilmesi söz konusu olacak. İntibak talebi ise yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşını değiştirecek.

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