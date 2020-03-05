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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 09:06
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    • 06.03.2020 09:06
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    , ikramiye, intibak ve ek ödeme artışı kaç TL olacak? Milyonlarca , SSK ve Bağkur'lu emekliye müjde!

    Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emeklinin ücretleri bugün belli oldu. Emekliler Mart ayının ilk günlerinden itibaren promosyon mı için son dakika açıklamalarını yakından bekliyordu. Aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı zamanda ikramiye, intibak artışı ve ek ödemelerin olup olmayacağını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği, temmuz zammı öncesi 4 ayrı konuda talebini açıkladı. İntibaktan promosyona, ikramiyelerden ek ödemelere kadar geniş bir yelpazeyi içeren istekler kabul görürse emekli maaşlarında büyük artış yaşanacak

    Promosyon, ikramiye, intibak ve ek ödeme artışı kaç TL olacak?

    Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliye bu ay büyük fırsat geliyor. Bugün emekli promosyonlarında taban ve tavan ücretleri hakkındaki detaylar netlik kazandı. 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. Ayrıca bir diğer gelişme ise intibak talebi oldu. Eğer talep hayata geçerse, tüm emeklilere her ay net maaşlarının yüzde 10'u kadar ek ödeme verilmesi söz konusu olacak. İntibak talebi ise yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşını değiştirecek.

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    Haberler Ekonomi Promosyon, ikramiye, intibak ve ek ödeme artışı kaç TL olacak? Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliye müjde!
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