Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.03.2020 09:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2020 09:26
    ABONE OL

    Emekliler kavuşuyor! İntibak mı ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor

    İntibak müjdesi ile milyonlarca emeklinin yüzü gülecek. Bu anlamda intibak mı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çalışma Bakanlığı ve Bağkur Emekli maaşlarına 355 TL İntibak zammı onaylandı. Bağkur ve SSK emeklileri için 355 TL İntibak zammı ne zaman ödenecek?

    SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 lira zam yapılacak!

    İntibak zammı ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çalışma Bakanlığı SSK ve Bağkur Emekli maaşlarına 355 TL İntibak zammı onaylandı. Bağkur ve SSK emeklileri için 355 TL İntibak zammı ne zaman ödenecek? İntibak zammı ne zaman yatacak. Tüm emekliler İntibak zammının hesaplara yatacağı tarihe çevrildi.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Emekliler kavuşuyor! İntibak zammı ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri