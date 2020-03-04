Emeklilerin banka promosyonları için kritik süreç başladı. 5 bankadan açıklama geldi. Yapılan açıklamada emeklilere banka promosyonu ödemelerinin yapılacağına yer verildi. Fibabanka, Ing Bank, Qnb Finansbank, TEB ve Şekerbank 'ın emekli banka promosyonu detayları haberimizde. Emeklilerin gündemine promosyon oturdu. Bazı bankalar 300-375-450 lira verirken, bazıları maaş taşıma şartıyla bin 250 liraya varan ödeme yapıyor. 10 emekli getireni için ise 2 bin 500 lira bile almak mümkün. Peki bankalar emeklilere hangi fırsatları sunuyor? Hangi banka daha fazla promosyon veriyor? Emeklilerin promosyonlarıyla ilgili son dakika haberleri takvim.com.tr'de...

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