Konut satanlar için yeni karar

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nden emlakçıların alım satım komisyonuyla alakalı emsal nitelikte bir karar geldi. Mahkeme; taşınmazın satılması için emlakçıyla imzalanan sözleşmede, mülk sahibi yerine bir yakınının imzasının da bulunmasının yeterli olduğuna hükmetti. Ev satışından sonra yüzde 3 oranında komisyon ücretini alamayan emlakçının davasına bakan Yargıtay'ın kararında "Tellalık sözleşmesini imzalayan kişinin malik olmak zorunluluğu yoktur. Sözleşmenin geçerlilik şartı, yazılı olarak yapılmış olmasıdır" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.