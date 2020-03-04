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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 Gazete
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    Konut satanlar için yeni karar

    Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nden emlakçıların alım satım komisyonuyla alakalı emsal nitelikte bir karar geldi. Mahkeme; taşınmazın satılması için emlakçıyla imzalanan sözleşmede, mülk sahibi yerine bir yakınının imzasının da bulunmasının yeterli olduğuna hükmetti.

    Konut satanlar için yeni karar
    Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nden emlakçıların alım satım komisyonuyla alakalı emsal nitelikte bir karar geldi. Mahkeme; taşınmazın satılması için emlakçıyla imzalanan sözleşmede, mülk sahibi yerine bir yakınının imzasının da bulunmasının yeterli olduğuna hükmetti. Ev satışından sonra yüzde 3 oranında komisyon ücretini alamayan emlakçının davasına bakan Yargıtay'ın kararında "Tellalık sözleşmesini imzalayan kişinin malik olmak zorunluluğu yoktur. Sözleşmenin geçerlilik şartı, yazılı olarak yapılmış olmasıdır" denildi.

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