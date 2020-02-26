KOBİ’lere dijital destek

Teknolojik dönüşümün ve dijitalleşmenin gelecekte ekonomiye ve reel sektörde rekabete önemli ölçüde yön vereceğini düşündüklerini belirten Türk Ekonomi Bankası (TEB) KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, "Bu kapsamda KOBİ'lerimizin finansal hayatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına CEPTETEB İŞTE'yi hayata geçirdik. Bu uygulamayı geliştirirken KOBİ'lerle görüşerek ihtiyaç analizi yaptık" dedi.
ANLIK TAKİP İMKANI
Cengiz, uygulama ile müşterilerinin; transfer, kurum ödemelerini, nakit yönetimi işlemlerini ve döviz, altın, vadeli hesap gibi yatırım işlemlerini şubeye uğramadan kolayca gerçekleştirebildiğini anlattı. Ayrıca uygulamaya ekledikleri gelişmiş özet sayfa ile finansal durumlarını anlık takip edebildiklerini söyleyen Cengiz, "Finansal takvim ile geçmiş ve gelecek ödemelerini izleyebiliyor. Ayrıca üye işyeri hizmetlerimizi kullanan müşterilerimiz için uygulamamıza hayatlarını kolaylaştıracak özellikler ekledik" şeklinde konuştu.
ANLIK TAKİP İMKANI
Cengiz, uygulama ile müşterilerinin; transfer, kurum ödemelerini, nakit yönetimi işlemlerini ve döviz, altın, vadeli hesap gibi yatırım işlemlerini şubeye uğramadan kolayca gerçekleştirebildiğini anlattı. Ayrıca uygulamaya ekledikleri gelişmiş özet sayfa ile finansal durumlarını anlık takip edebildiklerini söyleyen Cengiz, "Finansal takvim ile geçmiş ve gelecek ödemelerini izleyebiliyor. Ayrıca üye işyeri hizmetlerimizi kullanan müşterilerimiz için uygulamamıza hayatlarını kolaylaştıracak özellikler ekledik" şeklinde konuştu.
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