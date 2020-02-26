KOBİ’lere dijital destek

dönüşümün ve dijitalleşmenin gelecekte ekonomiye ve reel sektörde rekabete önemli ölçüde yön vereceğini düşündüklerini belirten(TEB), "Bu kapsamda KOBİ'lerimizin finansal hayatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına'yi hayata geçirdik. Bu uygulamayı geliştirirken KOBİ'lerle görüşerek ihtiyaç analizi yaptık" dedi., uygulama ile müşterilerinin; transfer, kurum ödemelerini, nakit yönetimi işlemlerini ve döviz, altın, vadeli hesap gibi yatırım işlemlerini şubeye uğramadan kolayca gerçekleştirebildiğini anlattı. Ayrıca uygulamaya ekledikleri gelişmiş özet sayfa ile finansal durumlarınısöyleyen Cengiz, "Finansal takvim ileizleyebiliyor. Ayrıca üye işyeri hizmetlerimizi kullanan müşterilerimiz için uygulamamıza hayatlarını kolaylaştıracak özellikler ekledik" şeklinde konuştu.