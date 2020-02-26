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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 12:36
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    • 26.02.2020 12:36
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    Corona Virüsü 'ye geldi mi? ?

    Corona Virüsü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan ölümcül virüs insanları korkutmaya devam ediyor. Bu anlamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada corona virüsünün 'ye gelmediğini , ilk sonuçların normal çıktığını söyledi. Ancak Bakan Koca, korona virüsü Türkiye 'ye sıçramayacak diye bir şey yok dedi. Türkiye’nin çeşitli illerinde coronavirüs şüphesi taşıyan hastalar karantinaya alınıyorlar. Hastalara tedbir amaçlı testler uygulansa da şuana kadar ülkede coronavirüs vakasına rastlanmadı. Öte yandan sınır komşumuz ’da coronavirüs yüzünden ölümler gerçekleşmeye başladı.

    Corona Virüsü Türkiye'ye geldi mi? Maske takmak gerekli mi?

    Corona Virüsü Türkiye'ye geldi mi? Koronavirüs'ten nasıl korunulur? Soruları şu günlerde oldukça popüler oldu. Bu bağlamda Sağlık BakanlığI'ndan korona virüsü hakkında açıklama geldi. Bakan Koca tehlikenin kapıya dayandığını, çevre ülkelerde çok sayıda vaka görüldüğünü söyledi. Virüs sınırımıza kadar dayanmış ve dünyada yaygınlaşmaya başlamışken Türkiye'de vatandaşların endişeleri artmaya başladı. Coronavirüse yakalanma korkusu yaşayan insanlar virüsten korunma yollarını araştırıyorlar. Peki coronavirüs'den nasıl korunulur? Maske takmak gerekiyor mu? İşte uzmanlardan öneriler…

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