Corona Virüsü Türkiye'ye geldi mi? Koronavirüs'ten nasıl korunulur? Soruları şu günlerde oldukça popüler oldu. Bu bağlamda Sağlık BakanlığI'ndan korona virüsü hakkında açıklama geldi. Bakan Koca tehlikenin kapıya dayandığını, çevre ülkelerde çok sayıda vaka görüldüğünü söyledi. Virüs sınırımıza kadar dayanmış ve dünyada yaygınlaşmaya başlamışken Türkiye'de vatandaşların endişeleri artmaya başladı. Coronavirüse yakalanma korkusu yaşayan insanlar virüsten korunma yollarını araştırıyorlar. Peki coronavirüs'den nasıl korunulur? Maske takmak gerekiyor mu? İşte uzmanlardan öneriler…

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ