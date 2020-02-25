Turkcell’den önemli proje

Turkcell'in Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği'nde (NGMN) liderlik ettiği 5G denemeleri projesi başarıyla gerçekleştirildi. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Dünyanın lider telekom şirketleri ile bir arada yer alarak, hatta bu projede onlara öncülük ederek ülkemizi başarıyla temsil ettik" şeklinde konuştu.
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