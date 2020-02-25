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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 Gazete
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    Turkcell’den önemli proje

    Turkcell'in Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği'nde (NGMN) liderlik ettiği 5G denemeleri projesi başarıyla gerçekleştirildi. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Dünyanın lider telekom şirketleri ile bir arada yer alarak, hatta bu projede onlara öncülük ederek ülkemizi başarıyla temsil ettik" şeklinde konuştu.

    Turkcell’den önemli proje
    Turkcell'in Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği'nde (NGMN) liderlik ettiği 5G denemeleri projesi başarıyla gerçekleştirildi. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Dünyanın lider telekom şirketleri ile bir arada yer alarak, hatta bu projede onlara öncülük ederek ülkemizi başarıyla temsil ettik" şeklinde konuştu.

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