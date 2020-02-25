Fark yaratan bankacılık

2000'li yılların başında dijital bankacılığa giriş yapan Türk Ekonomi Bankası (TEB), hızla gelişen dijital dünyada farklı çözüm önerilerini müşterileri için geliştirmeye devam ediyor. Bankacılık sektöründe dijital dünyaya ilk giriş yapan bankalardan olan TEB'in Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "TEB olarak hayatımızın her alanına nüfuz eden dijitalleşmeyi hem çağın bir gerekliliği hem de verimliliğin olmazsa olmazı olarak görüyoruz" dedi. Mendi, "TEB'in 2015'e hayata geçirdiği dijital bankacılık platformu CEPTETEB'in müşteri sayısı 950 bini geçti. Mobil bankacılık kullananların sayısı ise 1.6 milyona ulaştı. Müşterilerimiz işlemlerinin yüzde 87'sini dijital kanallardan gerçekleştiriyor. Mevcut uygulamalarımız, istediği ürün ve hizmete, istediği yer ve zamanda ulaşmayı arzu eden günümüz tüketicisine kolaylıklar sunuyor. Yeni inovatif ürünler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. CEPTETEB Mobil Uygulaması ve İnternet Bankacılığı ile fark yaratan hizmetlerin başında ise; Finans Koçu, TEB FX ve Hızlı Çözümler geliyor.
DÜNYADA İLK
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DÜNYADA İLK
QR KOD İLE PARA ÇEKME: Dünyada ilk kez CEPTETEB Mobil ile sunulan QR Kod ile para çekme hizmetiyle, bir tanım yapılmasına gerek olmadan Cüzdan menüsünden, kullanıcı adı ve parola girilerek, kullanılacak hesap seçiminin ardından, ATM'den kartsız para çekilebiliyor.
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