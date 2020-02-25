Esnafın yükü hafifletilsin

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı"Esnafın ödediği sigorta prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor, bu yük hafifletilsin" dedi. Esnaf ve sanatkarlara sağlanacak kolaylığın ekonomiye doğrudan yansıyacağına dikkati çeken Palandöken, "Yüzde 5'lik Hazine teşviği artırılsın" diye konuştu.