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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 Gazete
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    Esnafın yükü hafifletilsin

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın ödediği sigorta prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor, bu yük hafifletilsin" dedi.

    Esnafın yükü hafifletilsin
    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın ödediği sigorta prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor, bu yük hafifletilsin" dedi. Esnaf ve sanatkarlara sağlanacak kolaylığın ekonomiye doğrudan yansıyacağına dikkati çeken Palandöken, "Yüzde 5'lik Hazine teşviği artırılsın" diye konuştu.

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