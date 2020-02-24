Altın, Dolar ve Euro'su olanlar yada alacaklar için kritik tarih. Tüm piyasalar yeni haftada merkez bankasının vereceği karara kitlendi. Bu iki gün içinde işlem yapılmadan Dolar, Altın ve Euro alınıp satılır mı? Haftaya rekorla başlayan altının gram fiyatı 329 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 liraya çıkarken Cumhuriyet altını 2 bin 215 liradan satılıyor. Peki altın fiyatları her geçen gün yeni bir rekor kırarken vatandaş yatırımı nasıl yapmalı? Altın almalı mı satmalı mı? Konuyla ilgili açıklama yapan Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, piyasanın çok oynadığını söyleyerek, "Böyle dönemlerde altın satmak da almak da risk. Kenarda beklemek en doğrusu" ifadelerini kullandı.

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