Dolar ve altın fiyatları yatırım yapanlar için oldukça önem arz etmektedir. Özellikle ülkemizde altın çok önemli bir yatırım aracı olmaktadır. Dolar ve altın fiyatları her geçen gün aratılmaya devam ediyor. Bu bağlamda altın ve dolar fiyatlarında yaşanabilecek artışlar ve düşüşler önem arz ediyor. Küresel piyasalarda corona virüsü salgını nedeniyle artan risk algısı altının gram fiyatını 324 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşırken, altının ons fiyatı da 1.637 dolar ile son 7 yılın zirvesine çıktı. Ekonomik veya siyasi krizlerin güvenli limanı haline gelen altın fiyatlarında özellikle yukarı yönlü ani sıçrayışların olabileceğini belirten uzmanlar, yatırımcıların anlık siyasi gelişmeleri yakından takip etmelerinin faydalarına olacağını belirtiyorlar.

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