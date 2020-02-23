2020 yılı için gram ve altın fiyatları için vatandaşlar araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda dolar ve enflasyon tahminleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Bu anlamda çeyrek ve gram altında rekor: Yıl sonu dolar tahmini açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Şubat 2020 beklenti anketine yer verildi.

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