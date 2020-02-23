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    • 01.03.2020 09:25
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    Dolar ve tahmini şaşırttı! Gram ve fiyatları uçtu!

    Gram ve fiyatları rekor kırdı! 2020 yılı dolar ve tahmini açıklandı. Merkez sı'nın yılsonu dolar ve ni yayımladığı dakikalarda gram ve çeyrek altın rekor kırdı.

    Dolar ve enflasyon tahmini... Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekor kırdı

    2020 yılı için gram ve altın fiyatları için vatandaşlar araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda dolar ve enflasyon tahminleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Bu anlamda çeyrek ve gram altında rekor: Yıl sonu dolar tahmini açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Şubat 2020 beklenti anketine yer verildi.

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