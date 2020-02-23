TOKİ 100 bin konut projesi kura çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. TOKİ geçtiğimiz hafta çekiliş tarihlerini açıklamıştı. Konutlara 1 milyondan fazla talep gelmişti. Bazı il ve ilçelerimizde ise kura çekilişi olmayacak. Başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak. Haberimizde kura çekilişi yapılmayacak olan illeri ve ilçeleri liste halinde öğrenebilirsiniz. Dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan proje kapsamında başvuruların sona ermesinin ardından listeler yayımlandı. Yayımlanan listelere baktığımızda birçok proje için kura çekimi yapılmayacağı görüldü. 2+1 konutlara başvuru yapanlar için fiyatlar 140 ile 180 bin lira arasında belirlendi. 3+1 evleri için ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ