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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 09:40
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    • 24.02.2020 09:40
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    Bu illerde kura yok 100 bin konut projesine bu illerde başvuranlara büyük müjde! İl il kura tarihi!

    'den son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 100 bin konut projesinde il il kura günleri ve kura çekimi yapılmayacak yerler belirtildi. 2+1 konutlara başvuru yapanlar için fiyatlar 140 ile 180 bin lira arasında belirlendi. 3+1 evleri çin ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek. Örnek olarak vermek gerekirse 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10 'a denk gelen peşinatı 14 bin TL veren vatandaş, yüzde 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 TL ödeme yapacak ve 230 ayın sonunda ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1.022 lira taksitle ev sahibi olacak.

    TOKİ İl il kura tarihi! Bu illerde kura yok

    TOKİ 100 bin konut projesi kura çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. TOKİ geçtiğimiz hafta çekiliş tarihlerini açıklamıştı. Konutlara 1 milyondan fazla talep gelmişti. Bazı il ve ilçelerimizde ise kura çekilişi olmayacak. Başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak. Haberimizde kura çekilişi yapılmayacak olan illeri ve ilçeleri liste halinde öğrenebilirsiniz. Dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan proje kapsamında başvuruların sona ermesinin ardından listeler yayımlandı. Yayımlanan listelere baktığımızda birçok proje için kura çekimi yapılmayacağı görüldü. 2+1 konutlara başvuru yapanlar için fiyatlar 140 ile 180 bin lira arasında belirlendi. 3+1 evleri için ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek.

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    Haberler Ekonomi Bu illerde kura yok 100 bin konut projesine bu illerde başvuranlara büyük müjde! TOKİ İl il kura tarihi!
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