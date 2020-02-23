TOKİ'ye 1 milyon başvuru yapıldı ve artık final zamanı geldi. En çok başvuruyu 375 bin 953 kişiyle İstanbul alırken, onu İzmir ve Gaziantep izledi. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edilmişti. Söz konusu proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi "www.toki.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor. İşte TOKİ kura tarihi Diyarbakır-Adana-Trabzon-Konya-Sakarya-Kocaeli-Antalya-Van-Malatya-Samsun-Edirne-Konya

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