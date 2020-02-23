Emekli vatandaşlar bu yılın ikinci zammını Temmuz ayında alacaklar. Bunun yanı sıra emekli vatandaşlar ek gelire de kavuşacak. Ek gelirlerin toplamında emeklilerin cebine 3 bin 250 lira girecek. Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonların bu sene hangi tarihte ödeneceği merak ediliyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alan emeklilere bankanın vermiş olduğu bir promosyondur. 3 yılın bitiminde tekrar yeni bir sözleşme ile aynı bankada kalınır yada farklı bankaya geçilerek ilgili bankanın vermiş olduğu emekli maaşı promosyonunda faydalanılır.

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