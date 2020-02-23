Emekli vatandaşlar bu yılın ikinci zammını Temmuz ayında alacaklar. Bunun yanı sıra emekli vatandaşlar ek gelire de kavuşacak. Ek gelirlerin toplamında emeklilerin cebine 3 bin 250 lira girecek. Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonların bu sene hangi tarihte ödeneceği merak ediliyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alan emeklilere bankanın vermiş olduğu bir promosyondur. 3 yılın bitiminde tekrar yeni bir sözleşme ile aynı bankada kalınır yada farklı bankaya geçilerek ilgili bankanın vermiş olduğu emekli maaşı promosyonunda faydalanılır.
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.