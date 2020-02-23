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2020 yılı , ve Bağ-Kur ?

Ülkemizde emekli olmak için gün sayan yüz binlerce çalışan bulunuyor. Bir yandan emekli olacağı günü bekleyen vatandaşlar bir yandan da alacağı maaş miktarı hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlara avans fırsatı sunulması gündeme geldi.

  • SGK
  • 24.02.2020 09:28
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 12:35
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Emekli olmayı bekleyenlere avans müjdesi!

2020 yılı SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli avansı kaç para? Sorusu emeklilerin gündeminde. Ülkemizde yaklaşık 13 milyona yakın emekli vatandaş bulunurken yüz binlerce vatandaş emeklilik için gün sayıyor. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar avans fırsatının sunulacağı şu sıralar gündemde yerini aldı.

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Haberler SGK 2020 yılı SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli avansı kaç para?
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