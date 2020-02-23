2020 yılı SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli avansı kaç para? Sorusu emeklilerin gündeminde. Ülkemizde yaklaşık 13 milyona yakın emekli vatandaş bulunurken yüz binlerce vatandaş emeklilik için gün sayıyor. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar avans fırsatının sunulacağı şu sıralar gündemde yerini aldı.
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.