2020 yılı SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli avansı kaç para? Sorusu emeklilerin gündeminde. Ülkemizde yaklaşık 13 milyona yakın emekli vatandaş bulunurken yüz binlerce vatandaş emeklilik için gün sayıyor. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar avans fırsatının sunulacağı şu sıralar gündemde yerini aldı.

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