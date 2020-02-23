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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 09:16
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    • 24.02.2020 09:16
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    5 bin güne maaş bağlanacak! dan geldi! İşte Torba yasa maddeleri...

    Türkiye Büyük Millet Meclisi () çatısı altında tartışmaya açılan konular bir araya getirildi ve onay merciine sunulması amacıyla şeklinde TBMM'ye sunuldu. Yasa teklifi içerisinde de yer alıyor. Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor. İşte Torba yasa maddeleri...

    Torba yasadan emeklilik müjdesi geldi! 5 bin güne maaş bağlanacak

    2020 yasama yılı içerisinde ilk kez gündeme gelen maddelerin mutabakatı için yapılan son görüşmelerin ardından TBMM bünyesinde onaylanması ve kanuni müeyyide haline gelebilmesi için bir takım konuda yasa teklifi paketi hazırlandı. Bir süredir Meclis'ten çıkacak karara odaklanan binlerce vatandaş için önem arz eden; malul, gazi ve prim gün sayısı mağduru vatandaş için emeklilik müjdesi geleceği açıklandı. yasa teklifinde öncelikli olarak gaziler ve maluller üzerinden kanun oluşturulacak. İşte Torba yasa maddeleri...

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    Haberler Ekonomi 5 bin güne maaş bağlanacak! Torba yasadan emeklilik müjdesi geldi! İşte Torba yasa maddeleri...
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