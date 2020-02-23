2020 yasama yılı içerisinde ilk kez gündeme gelen maddelerin mutabakatı için yapılan son görüşmelerin ardından TBMM bünyesinde onaylanması ve kanuni müeyyide haline gelebilmesi için bir takım konuda yasa teklifi paketi hazırlandı. Bir süredir Meclis'ten çıkacak karara odaklanan binlerce vatandaş için önem arz eden; malul, gazi ve prim gün sayısı mağduru vatandaş için emeklilik müjdesi geleceği açıklandı. yasa teklifinde öncelikli olarak gaziler ve maluller üzerinden kanun oluşturulacak. İşte Torba yasa maddeleri...

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