SGK'dan nasıl erken emekli olabilirime en net cevap. Bir çok yerde çıkan erken emeklilik şartı sonrası başka yol denemeyin açıklamasıyla 7200 prim günü ve 3600 prim günü her soruya cevap veren kapsamlı bir açıklama yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT çıkmaması sonrası erken emekli olmak isteyenlere en kapsamlı açıklamayı yaptı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ