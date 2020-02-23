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nasıl erken emekli olabilirime yanıt verdi!

'dan nasıl erken emekli olabilirime en net cevap. Bir çok yerde çıkan şartı sonrası başka yol denemeyin açıklamasıyla 7200 prim günü ve 3600 prim günü her soruya cevap veren kapsamlı bir açıklama yapıldı. İşte nasıl erken emekli olabilirsiniz sorusuna yanıtı..

  • SGK
  • 24.02.2020 09:11
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 16:04
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SGK noktayı koydu! Erken emeklilik...

SGK'dan nasıl erken emekli olabilirime en net cevap. Bir çok yerde çıkan erken emeklilik şartı sonrası başka yol denemeyin açıklamasıyla 7200 prim günü ve 3600 prim günü her soruya cevap veren kapsamlı bir açıklama yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT çıkmaması sonrası erken emekli olmak isteyenlere en kapsamlı açıklamayı yaptı.

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