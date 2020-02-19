Son Dakika Haberi: Ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilen PPK toplantısı sonrası gözler Merkez Bankası Faz kararlarına çevrilmişti, en düşük faiz indirimi 100 baz puan olması bekleniyordu. Ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilen PPK toplantısı sonrası gözler Merkez Bankası Faz kararlarına çevrilmişti, en düşük faiz indirimi 100 baz puan olması bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.
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