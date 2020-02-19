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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 11:23
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    • 19.02.2020 11:42

    Son Dakika: Merkez 2020 kararı açıklandı mı? sı faiz oranı düştü mü?

    Piyasalar Merkez sı'ndan gelecek kararına odaklandı. Yılın ilk toplantısında faizi 75 baz puan indirerek yüzde 11,25 seviyesine çeken sı'nın bugün bir indirime daha gitmesi bekleniyor. Yılın ikinci faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak. Merkez Bankası 2020 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamıştı. Para Politikası Kurulu, politika faizini 0,75 puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekmişti. Şimdi gözler Şubat ayı toplantısına çevrildi.

    Son Dakika: Merkez Bankası 19 Şubat 2020 faiz kararı açıklandı mı?

    Son Dakika Haberi: Ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilen PPK toplantısı sonrası gözler Merkez Bankası Faz kararlarına çevrilmişti, en düşük faiz indirimi 100 baz puan olması bekleniyordu. Ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilen PPK toplantısı sonrası gözler Merkez Bankası Faz kararlarına çevrilmişti, en düşük faiz indirimi 100 baz puan olması bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.

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    Haberler Ekonomi Son Dakika: Merkez Bankası 19 Şubat 2020 faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz oranı düştü mü?
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