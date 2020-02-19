İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: biz işimizle meşgulüz

Bankası Genel Müdürü, bankadaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri çalışmalarına ilişkin, "Tartışma konusu olan hadise. Bankanın yönetimiyle doğrudan ilgisi yoktur. Biz işimizle, gücümüzle meşgulüz" dedi. İş Bankası ve Koç Üniversitesi tarafından açılan Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin tanıtımına katılan Bali, çoğunluk hissesi olan yüzde 40'ın Munzam Sandığı'na ait olduğunu söyledi.