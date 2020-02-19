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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 Gazete

    İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: biz işimizle meşgulüz

    İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankadaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri çalışmalarına ilişkin, "Tartışma konusu olan hadise Atatürk paylarını kimin temsil edeceğidir. Bankanın yönetimiyle doğrudan ilgisi yoktur. Biz işimizle, gücümüzle meşgulüz" dedi.

    Bali: Biz işimizle meşgulüz
    İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankadaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri çalışmalarına ilişkin, "Tartışma konusu olan hadise Atatürk paylarını kimin temsil edeceğidir. Bankanın yönetimiyle doğrudan ilgisi yoktur. Biz işimizle, gücümüzle meşgulüz" dedi. İş Bankası ve Koç Üniversitesi tarafından açılan Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin tanıtımına katılan Bali, çoğunluk hissesi olan yüzde 40'ın Munzam Sandığı'na ait olduğunu söyledi.


    AZİZE ÇAVUŞ

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