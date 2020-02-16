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    • Ekonomi
    • 16.02.2020 Gazete

    Kredilerin üçte biri Ziraat’ten

    2018 yılının ağustos ayındaki kur saldırısının ardından, "Bir dan daha fazlası" sloganıyla ülkenin bilançosunu, kendi bilançosu önüne koyup, ekonomideki toparlanmanın fitilini ateşleyen , 2019 yıl sonu itibarıyla bankacılık sektörünün kredi hacminde yaşanan büyümenin üçte birini gerçekleştirdi. 2018 haziran sonunda 2 trilyon 353 milyar lira olan toplam kredi hacmi, 2019 sonunda 2 trilyon 656 milyar liraya ulaştı. Ziraat Bankası'nın kredi hacmi 448 milyar liraya ulaştı.

    Kredilerin üçte biri Ziraat’ten
    2018 yılının ağustos ayındaki kur saldırısının ardından, "Bir dan daha fazlası" sloganıyla ülkenin bilançosunu, kendi bilançosu önüne koyup, ekonomideki toparlanmanın fitilini ateşleyen Ziraat Bankası, 2019 yıl sonu itibarıyla bankacılık sektörünün kredi hacminde yaşanan büyümenin üçte birini gerçekleştirdi. 2018 haziran sonunda 2 trilyon 353 milyar lira olan toplam kredi hacmi, 2019 sonunda 2 trilyon 656 milyar liraya ulaştı. 'nın kredi hacmi 448 milyar liraya ulaştı.

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