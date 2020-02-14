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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 10:51
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    • 14.02.2020 10:52

    İlk evini alacaklara ! Kiracılara 1.150 lira verilecek

    İlk defa ev sahibi olacak ve kirada oturan vatandaşlarımıza güzel haberler gelmeye devam ediyor. Devletten 30 bin lira hibe para desteği almak isteyen kişiler ilk olarak konut hesabı olan lar üzerinden şahsen başvuruda bulunacak ve hesap açacak. 3 sene boyunca aylık düzenli olmak şartı ile para biriktirecek. Biriken paraya karşılık konut teşviki verilecek. kira yardımı ise Mayıs ayında yapılacak. Bu nedenle Mayıs ayına kadar kentsel dönüşüm kira yardımı tutarı en düşük 715 lira olarak uygulanırken en yüksek 1.150 lira olarak ödenmeye devam edecek. 30 bin hibe ve 1.150 lira kira yardım alma şartları...

    İlk evini alacaklara 30 bin TL hibe! Kiracılara 1.150 lira...

    Devletten ev alacaklara büyük müjde! Devlet her vatandaşı ev sahibi yapmak için büyük çaba harcıyor. Bu kapsamda proje üstüne proje üretiliyor. TOKİ eliyle dar gelirlilere kira öder gibi ev alma imkanı sağlanırken, konut hesabı ile de birikimlere yüzde 25 civarında destek sunuluyor. Ev almak isteyen vatandaşlar konut hesabı açarak birikimlerine 30 bin TL devlet desteği alabilir. Günümüzde kamu bankalarının yanı sıra çok sayıda özel bankanın da konut hesabı hizmeti bulunmakta olup kimlik belgeniz ile size en yakın banka şubesini ziyaret etmeniz yeterlidir.

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