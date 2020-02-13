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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 Gazete

    Güvenceli satış

    Hükümet, dün milyonlarca tüketiciyi korumak için önemli bir adım daha attı. Garanti hükümleri kapsamında tüketiciler tarafından satıcılara gönderilen arızalı ürünlerin kargo, nakliye, posta gibi giderleri firmalar tarafından karşılanacak. Satış sonrası hizmete yeni ürünler eklendi.

    Güvenceli satış
    Hükümet, dün milyonlarca tüketiciyi korumak için önemli bir adım daha attı. Garanti hükümleri kapsamında tüketiciler tarafından satıcılara gönderilen arızalı ürünlerin kargo, nakliye, posta gibi giderleri firmalar tarafından karşılanacak. Satış sonrası hizmete yeni ürünler eklendi. Azami tamir süreleri değişti.

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