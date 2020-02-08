Yakınına bakana 1.519 lira

Devlet, milyonlarca dezavantajlı vatandaşa 'şefkat eli'ni uzatıyor. 2002'de 1.3 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi 2019 sonunda 55 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu yıl bütçeden sosyal yardımlara 69.5 milyar lira ayrıldı.
Hükümet, 550 bin kişiye evde bakım desteği veriyor. Asgari ücretle birlikte evde bakım desteği bin 460 lira 61 kuruşa yükseldi. Bu tutar ilk 6 ay için uygulanacak zam ile Temmuz'da bin 519 liraya yükselecek.
Enflasyon farkı oluşursa, tutar daha da artacak. Bu yıl evde bakım desteği kapsamında yaklaşık 8 milyar liralık yardım yapılacak.
Hükümet, 550 bin kişiye evde bakım desteği veriyor. Asgari ücretle birlikte evde bakım desteği bin 460 lira 61 kuruşa yükseldi. Bu tutar ilk 6 ay için uygulanacak zam ile Temmuz'da bin 519 liraya yükselecek.
Enflasyon farkı oluşursa, tutar daha da artacak. Bu yıl evde bakım desteği kapsamında yaklaşık 8 milyar liralık yardım yapılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.