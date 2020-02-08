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    • Ekonomi
    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    Yakınına bakana 1.519 lira

    , milyonlarca dezavantajlı vatandaşa 'şefkat eli'ni uzatıyor. 2002'de 1.3 milyar lira olan bütçesi 2019 sonunda 55 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu yıl bütçeden sosyal yardımlara 69.5 milyar lira ayrıldı. , 550 bin kişiye veriyor. Asgari ücretle birlikte evde bakım desteği bin 460 lira 61 kuruşa yükseldi. Bu tutar ilk 6 ay için uygulanacak ile Temmuz'da bin 519 liraya yükselecek.

    Yakınına bakana 1.519 lira
    Devlet, milyonlarca dezavantajlı vatandaşa 'şefkat eli'ni uzatıyor. 2002'de 1.3 milyar lira olan bütçesi 2019 sonunda 55 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu yıl bütçeden sosyal yardımlara 69.5 milyar lira ayrıldı.

    , 550 bin kişiye veriyor. Asgari ücretle birlikte evde bakım desteği bin 460 lira 61 kuruşa yükseldi. Bu tutar ilk 6 ay için uygulanacak ile Temmuz'da bin 519 liraya yükselecek.



    farkı oluşursa, tutar daha da artacak. Bu yıl evde bakım desteği kapsamında yaklaşık 8 milyar liralık yardım yapılacak.

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