İşte Kerem Alkin'in konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATI HAREKETE GEÇİRDİ

'Türk' kelimesi 6. Yüzyıl'dan beri kullanılıyor. 'Türkiye' kelimesi 'Türklerin Bölgesi', 'Türklerin Vatanı' anlamına gelen bir kelime. Çeşitli kavimler ve devletler tarafından 'Türklerin Anavatanı' Turkye, Torke, Turkie, Turkye, Turkia, Turkie, Turkiyye olarak çok farklı dillerde, çok farklı şekillerden dillendirilmiş, kullanılmış. Bir tek, İngilizce konuşan ülke ve topluluklar, Türkiye'ye 'Turkey' demişler. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türklerin anavatanı olan ülkeyi, yüzyıllardır dünyanın en tanınmış tüccar toplumlarının 'Türkiye' ismiyle andıklarını, küresel ölçekte üretim ve ihracat yapan Türklerin coğrafyasının Türkiye olduğunu hatırlatarak, ülkemizin küresel ticarete konu ihraç ürünlerinin coğrafik işaretinin Türkiye olduğu gerçeği ile, artık Türkiye'de üretilmiş ürünlere 'Made in Türkiye' damgası vurulması gerektiğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yerli- milli' otomobil projesi TOGG'un tanıtım törenindeki çağrısı, başta TİM ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'nin küresel alanda bir üretim, yatırım ve ihracat çekim merkezi olduğu noktasında geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren kurumları olarak hemen düğmeye bastılar. TİM, tüm resmi yazışma gerçekleştirdiği evraklarında 'Türkiye' ifadesini kullanmaya başlarken, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de, tüm resmi yazışmalarında ve resmi web sitesinde 'Invest in Türkiye' diye değişikliği gerçekleştirdi. Her iki kurum da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini adeta bir talimat kabul ederek, hızla ilk adımları attılar.

