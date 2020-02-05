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  • 05.02.2020 10:59
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 11:02

Başkan Erdoğan talimat vermişti! le tarihi dönüşüm başlıyor!

Sabah gazetesi yazarı , i köşesine taşıdı. Başkan Erdoğan’ın tanıtımında Made in talimatı verdiğini hatırlatan Kerem Alkin, çalışmaların hızla başladığını belirtti. Alkin, “ ve Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) bünyesinde yürütülmek üzere başlatılmış olan çalışmalar ışığında, Türkiye'den ihraç edilen ürünlerin etiketlerinde, ambalajlarında, Türkiye'nin ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçıların dünya genelinde katıldıkları fuar ve EXPO'larda 'Made in Türkiye' tüm tanıtım mecraları kullanılarak öne çıkarılacak. Böylece, yüzyıllardır dünyanın önde gelen küresel tüccarlarının 'Türklerin Anavatanı' olarak kullandıkları 'Türkiye' ifadesi, küresel ticaretin her alanında yer alacak” ifadelerini kullandı.

Yerli otomobille tarihi dönüşüm başlıyor!

İşte 'in konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATI HAREKETE GEÇİRDİ
'Türk' kelimesi 6. Yüzyıl'dan beri kullanılıyor. '' kelimesi 'Türklerin Bölgesi', 'Türklerin Vatanı' anlamına gelen bir kelime. Çeşitli kavimler ve devletler tarafından 'Türklerin Anavatanı' Turkye, Torke, Turkie, Turkye, Turkia, Turkie, Turkiyye olarak çok farklı dillerde, çok farklı şekillerden dillendirilmiş, kullanılmış. Bir tek, İngilizce konuşan ülke ve topluluklar, Türkiye'ye 'Turkey' demişler. Türkiye İhracatçılar Meclisi () Başkanı , Türklerin anavatanı olan ülkeyi, yüzyıllardır dünyanın en tanınmış tüccar toplumlarının 'Türkiye' ismiyle andıklarını, küresel ölçekte üretim ve ihracat yapan Türklerin coğrafyasının Türkiye olduğunu hatırlatarak, ülkemizin küresel ticarete konu ihraç ürünlerinin coğrafik işaretinin Türkiye olduğu gerçeği ile, artık Türkiye'de üretilmiş ürünlere 'Made in Türkiye' damgası vurulması gerektiğini belirtiyor. 'ın 'yerli- milli' otomobil projesi TOGG'un tanıtım törenindeki çağrısı, başta TİM ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'nin küresel alanda bir üretim, yatırım ve ihracat çekim merkezi olduğu noktasında geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren kurumları olarak hemen düğmeye bastılar. TİM, tüm resmi yazışma gerçekleştirdiği evraklarında 'Türkiye' ifadesini kullanmaya başlarken, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de, tüm resmi yazışmalarında ve resmi web sitesinde 'Invest in Türkiye' diye değişikliği gerçekleştirdi. Her iki kurum da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini adeta bir talimat kabul ederek, hızla ilk adımları attılar.

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