MEB Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, elektrikli araçların dünyadaki öneminin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, geçen sene bu araçların dünya genelindeki üretim artışının yüzde 40 olduğunu söyledi.

Okulda düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, Bursa'nın mesleki ve teknik eğitim bakımından önemli bir yer olduğunu söyledi.