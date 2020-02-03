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  • 03.02.2020 16:44
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 16:48

için flaş hamle! Dünyada bir ilk olacak!

Türkiye’nin milli gururu hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı. Türkiye'nin Otomobili projesinde ihtiyaç duyulacak teknik elemanları yetiştirmek üzere Otomotiv İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan " Dalı"nın müfredatını belirlemek üzere toplanıldı. Söz konusu bölüm Dünyada bir ilk olacak.

MEB Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, elektrikli araçların dünyadaki öneminin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, geçen sene bu araçların dünya genelindeki üretim artışının yüzde 40 olduğunu söyledi.

Okulda düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, Bursa'nın mesleki ve teknik eğitim bakımından önemli bir yer olduğunu söyledi.

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