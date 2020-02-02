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  • 02.02.2020 21:12
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 21:14

için dikkat çeken teklif!

’nin milli gururu için dikkat çeken bir teklif geldi. Türkiye dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için birçok alternatifi de devreye almak için çalışmalarda bulunmaya devam ediyor. Yerli otomobil hakkında değerlendirmelerde bulunan Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. , “Şu anda bizim aslında hemen bir adım öteye gidip aynı zamanda hidrojenli araçlarımızı da yapmamız gerekiyor. Şu anda birçok firma hidrojen üzerinden gidiyor. Otomobil sektöründe hidrojene yönelik 50’nin üzerinde araç firmasının hedefi bu” ifadelerini kullandı.

1960'lardan beri özellikle uzay ve petrokimya alanlarında kullanılan hidrojenin, enerji açığı olan Türkiye için faydalarını, hangi kaynaktan daha ucuz elde edilebileceğini Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, yerli otomobille ilgili "Şu anda bizim aslında hemen bir adım öteye gidip aynı zamanda hidrojenli araçlarımızı da yapmamız gerekiyor. Şu anda birçok firma hidrojen üzerinden gidiyor. Otomobil sektöründe hidrojene yönelik 50'nin üzerinde araç firmasının hedefi bu" dedi.

Dinçer'e göre, insanlık odun, kömür, petrol ve doğalgazdan sonra artık 'sıfır karbon'a doğru gidiyor. Burada en uygun enerji seçeneği de karbon içermeyen hidrojen. Hidrojenin en verimli üretilebileceği kaynağın su olduğunu belirten Dinçer, Türkiye'nin atık sulardan bile hidrojen üretebileceğini söylüyor. Dinçer, elektrikli olarak üretilecek yerli otomobilin hidrojenli modelinin de elektrikliyle aynı zamanda piyasaya sürülmesi gerektiğini, otomobil sektöründe 50 firmanın bu yönde çalışmaları olduğunu belirtiyor.

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