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  • 03.02.2020 09:19
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 09:27

eleştirisine örneği!

hakkında açıklamalarda bulunan Başkanı ’ndan ’a büyük destek geldi. Bilaloğlu, yerli otomobilin parçaları hakkında yapılan eleştirilere de örneğini verdi. Bilaloğlu, “Yerli marka ve yerli otomobili karıştırmamak lazım. Böyle yerli otomobil mi olur diyenlerle farklı düşünüyorum. Bu noktada şu soru geliyor aklıma, yerli bir marka mı? Eğer, evet ise, nesini biz yapıyoruz uçaklarından tutun da neredeyse pilotlarına kadar farklı ülkeler de var” ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil eleştirisine THY örneği!

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, hakkında Başkanı ile yaptığı röportajı köşesine taşıdı. 47 otomobil markasını bir çatı altında toplayan Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) 'nin Otomobili Girişim Grubu'na () destek geldi. Yerli otomobille ilgili ilk kez açıklama yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Türkiye'nin otomotivde oyun kurucu olması gerektiğini ancak bunu kendi markasını çıkartarak yapabileceğini söyledi.

47 otomobil markasını bir çatı altında toplayan Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) destek geldi. Yerli otomobille ilgili ilk kez açıklama yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Türkiye'nin otomotivde oyun kurucu olması gerektiğini ancak bunu kendi markasını çıkartarak yapabileceğini söyledi.

Bilaloğlu ayrıca yerli otomobil için yapılan eleştirilere de örneğini verdi.

YERLİ TARTIŞMASINA THY ÖRNEĞİ
TOGG'un tanıtımını yaptığı otomobilin yerliliğine yönelik tartışmalar yapıldı. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?
Yerli marka ve yerli otomobili karıştırmamak lazım. Böyle yerli otomobil mi olur diyenlerle farklı düşünüyorum. Bu noktada şu soru geliyor aklıma, yerli bir marka mı? Eğer, evet ise, nesini biz yapıyoruz uçaklarından tutun da neredeyse pilotlarına kadar farklı ülkeler de var. Bu yüzden TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Bey'e katılıyorum. Global anlamda en iyi kimse, en iyi kim yapıyorsa, onunla çalışmak lazım. Yerli marka demek vidasına kadar yerli olması anlamına gelmediğini düşünüyorum.

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