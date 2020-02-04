Ocak ayının zam şampiyonu patlıcan Kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25'i geçen, alınan önlemlerle Ekim 2019'da yüzde 8.55'e gerileyen ve 2019'u yüzde 11.84 ile hedefin altında tamamlayan enflasyon, bu yıla beklentiler doğrultusunda başladı.

Kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25'i geçen, alınan önlemlerle Ekim 2019'da yüzde 8.55'e gerileyen ve 2019'u yüzde 11.84 ile hedefin altında tamamlayan enflasyon, bu yıla beklentiler doğrultusunda başladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), Ocak'ta yüzde 1.35 artarken, yıllık enflasyon yüzde 12.15 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında Ocak'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 81.46 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14.22 ile çocuk kazağı oldu. Ekonomistler, enflasyonun ikinci çeyrekten itibaren düşüş göstermesi ve yıl ortasından itibaren tek haneye gerileyeceği görüşünde.



SEPET GÜNCELLENDİ

T ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetini güncelledi. Bu kapsamda, 2020'de TÜFE'de 418 madde ile 897 madde çeşidi kapsanmaya başlandı. Her ay 28 bin 19 işyeri ve 4 bin 274 konuttan, 553 bin 64 fiyat derlenecek. TÜFE sepetine davlumbaz ve çocuk taytı eklenirken, aspiratör ve fotoğraf makinesi sepetten çıkartıldı.