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Turkcell veri gizliliğinde devlerle çalışacak

Turkcell, dünyanın en büyük veri gizliliği kuruluşu olan Uluslararası Veri Gizliliği Profesyonelleri Birliği'ne (IAPP) üye oldu. Amazon, Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft gibi devlerin de üyesi olduğu IAPP, bu konuda yapılması gereken çalışmalara destek veriyor.

Veri gizliliğinde devlerle çalışacak
Turkcell, dünyanın en büyük veri gizliliği kuruluşu olan Uluslararası Veri Gizliliği Profesyonelleri Birliği'ne (IAPP) üye oldu. Amazon, Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft gibi devlerin de üyesi olduğu IAPP, bu konuda yapılması gereken çalışmalara destek veriyor.

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