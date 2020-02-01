Turkcell veri gizliliğinde devlerle çalışacak Turkcell, dünyanın en büyük veri gizliliği kuruluşu olan Uluslararası Veri Gizliliği Profesyonelleri Birliği'ne (IAPP) üye oldu. Amazon, Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft gibi devlerin de üyesi olduğu IAPP, bu konuda yapılması gereken çalışmalara destek veriyor.

Turkcell, dünyanın en büyük veri gizliliği kuruluşu olan Uluslararası Veri Gizliliği Profesyonelleri Birliği'ne (IAPP) üye oldu. Amazon, Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft gibi devlerin de üyesi olduğu IAPP, bu konuda yapılması gereken çalışmalara destek veriyor. TÜM MANŞETLER