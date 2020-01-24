‘Sektörde kaliteli rekabet yaşanacak’

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, bu yıldan itibaren daha sağlıklı bir konut yapım süreci yaşayacaklarını belirterek, zedelenen tüketici güveninin onarılmasıyla birlikte, kabul edilebilir fiyatlarda yeni projelerin devreye gireceğini söyledi. Konutun ana hammaddesi olan arsayı gerçek değerinden temin eden üreticilerin kalite rekabetinin yaşanacağına vurgu yapan Durbakayım, "Sektördeki rekabetin bu bağlamda olması gerektiğini düşünüyorum. Rekabet, arsayı yüksek fiyattan almak için yapılan kıyasıya pazarlık değil, arsayı en iyi şekilde ve kalitede projelendirip, uygun şartlarda pazarlamak, satış sonrasında en iyi hizmeti vermek şeklinde olmalıdır" diye konuştu. Konut fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olacağına işaret eden Durbakayım, "2019'da ertelenen veya rafa kaldırılan projeler, yüzde 50'leri aşan maliyet artışlarına bağlı olarak daha yüksek fiyattan arz edilecektir. Ancak artış kademeli yansıyacaktır" dedi.
- Ekonomi
- 24.01.2020
- Gazete
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