Sömestr tatilinde kayak merkezleri ile termal tesisler doldu taştı

Sömestr tatili dün karnelerin alınmasıyla başlarken, milyonlar yollara döküldü. Tatil süresince kimileri memleket, akraba ziyareti yaparken; kimileri de turistik yerlerde soluğu alacak. 16 günlük tatil, turizme doping etkisi yaptı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, kayak turizmi açısından Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Erciyes, Davraz ve Sarıkamış gibi bölgelerde yüzde 100 doluluk yaşanacağını düşündüklerini söyledi. Termal otellerde de yüzde 100 oranında doluluk beklediklerini anlatan Çorabatır; Yalova, Pamukkale, Sandıklı ve Kızılcahamam'ın ciddi talep gördüğünü anlattı.
Kapadokya bölgesinde de önemli doluluklara ulaşılacağını söyleyen Sururi Çorabatır, yarıyıl tatilinde son yıllarda büyük talep gören Doğu Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi trenleriyle, Sivas, Erzurum, Erzincan, Kars, Van gibi Doğu Anadolu illerine de çok yoğun talep olduğunu ve bilet bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini dile getirdi.
Kapadokya bölgesinde de önemli doluluklara ulaşılacağını söyleyen Sururi Çorabatır, yarıyıl tatilinde son yıllarda büyük talep gören Doğu Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi trenleriyle, Sivas, Erzurum, Erzincan, Kars, Van gibi Doğu Anadolu illerine de çok yoğun talep olduğunu ve bilet bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini dile getirdi.
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