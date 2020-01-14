Milyonlarca üreticiye ‘hasat’ sigortasi Hükümet, çiftçilerin yüzünü güldürecek önemli bir adım daha atıyor. Çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçilerinin sigortalı olmasını teşvik için 'hasat sigortası' başlatılıyor.

H ükümet , çiftçilerin yüzünü güldürecek önemli bir adım daha atıyor. Çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçilerinin sigortalı olmasını teşvik için 'hasat sigortası' başlatılıyor. Bu kesime sigorta yaptırmaları için hasat dönemi, yılın belirli aylarında özel prim ödeme planı sunulacak. Tarım Bağ-Kur günlük ihya borçlanma tutarı 30.46 lira olurken, tarım sigortalılarının aylık 791 lira prim ödemesi gerekiyor.





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