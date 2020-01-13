Ticaret bakanlığıBakanlığı, tüketiciyi aldatan alışveriş kampanyaları ve indirim günleriyle mücadele için karşı dört koldan harekete geçti. Bakanlık, belirli alışveriş günlerinde maliyetleri yükselterek fiyatları şişiren, sonra da indirim adı altında yeniden pazarlayan firmalara ceza yağdırdı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Reklam Kurulu'nca 166 indirim kampanyasının usulsüz olduğunun belirlendiğini ve yaklaşık 3 milyon lira para cezası kesildiğini söyledi. Kurula gelen şikayetlerin 4 başlıkta yoğunlaştığını belirten Pekcan, bunları şöyle sıraladı: "İnternet üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarda tanıtılan ürünün stokta olmaması. Ürünlerin fiyatının gerçeğe aykırı olarak sunulması. Vaat edilen indirimin uygulanmaması ve indirim kampanyası kapsamında belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi."
EN ÇOK ŞIKAYET AYAKKABIDAN
Bakan Pekcan, hakem heyetlerine 2019'da 545 bin 237 başvuru yapıldığını, kararların yaklaşık yüzde 61'inin tüketici lehine sonuçlandığını bildirdi. Hakem heyetlerine en çok ayakkabı (70 bin 698) konusunda başvuru olduğunu anlatan Pekcan, "62 bin 110 ile cep telefonu, 41 bin 707 ile kredi tahsis ücreti izledi" dedi.
BAŞVURULAN 4 OYUN
■ 'Stokta yok' diye iptal ediyorlar.
■ Tanıtılan ürünün fiyatı gerçeğe aykırı.
■ Vaat edilen indirim uygulanmıyor.
■ Kampanyadaki yükümlülüklere uyulmuyor.
HAZAL ATEŞ
EN ÇOK ŞIKAYET AYAKKABIDAN
Bakan Pekcan, hakem heyetlerine 2019'da 545 bin 237 başvuru yapıldığını, kararların yaklaşık yüzde 61'inin tüketici lehine sonuçlandığını bildirdi. Hakem heyetlerine en çok ayakkabı (70 bin 698) konusunda başvuru olduğunu anlatan Pekcan, "62 bin 110 ile cep telefonu, 41 bin 707 ile kredi tahsis ücreti izledi" dedi.
BAŞVURULAN 4 OYUN
■ 'Stokta yok' diye iptal ediyorlar.
■ Tanıtılan ürünün fiyatı gerçeğe aykırı.
■ Vaat edilen indirim uygulanmıyor.
■ Kampanyadaki yükümlülüklere uyulmuyor.
HAZAL ATEŞ
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