Her gün güncellenen Fındık fiyatları bu sayfada karşınızda. Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Çarşamba, Sakarya, Zonguldak, Ünye, Fatsa, Terme, Düzce ve Akçakoca serbest piyasa fiyatları burada… Bildiğiniz gibi fındık fiyatları serbest piyasada ayarlanmaktadır. Bu fiyatlar arz talep dengesine göre belirlenmekte ve bu fiyatlar üstünden üretici, piyasada bulunan fındık tüccarlarına fındıklarını satmaktadırlar. Kabuklu fındık 20 lira oldu Ordu'da serbest piyasada fındık 20 liraya kadar işlem görüyor Aralık ayında 17 liradan işlem gören fındık, randımana göre 20 liraya kadar alınabiliyor Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin: "Sahip çıkılırsa fiyatlar 20 TL'nin altına inmez" "TMO alım yapmasaydı fiyatlar 12 lira civarında olacaktı"

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