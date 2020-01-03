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’un şampiyonu

'un şampiyonları belli oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), Aralık'ta kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 82'sinin perakende fiyatı artarken, 48 ürünün fiyatı düştü, 112 ürünün fiyatı ise değişmedi. Zam şampiyonu fiyatı yüzde 35.35 artan yaş olurken, portakal yüzde 15.90 gerileme ile fiyatı en fazla azalan ürün olarak açıklandı.

İstanbul’un şampiyonu üzüm
İstanbul'un şampiyonları belli oldu. Ticaret Odası (İTO), Aralık'ta kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 82'sinin perakende fiyatı artarken, 48 ürünün fiyatı düştü, 112 ürünün fiyatı ise değişmedi. Zam şampiyonu fiyatı yüzde 35.35 artan yaş üzüm olurken, portakal yüzde 15.90 gerileme ile fiyatı en fazla azalan ürün olarak açıklandı.

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