YHT’lerde hedef 30 bin

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, işletmeye alınacak yeni yüksek hızlı tren setleriyle, taşınan günlük yolcu sayısının 2020'nin son çeyreğinde 30 bine ulaşmasının beklendiğini söyledi. Setler 1 Şubat'ta devreye girecek.
Ulaştırma Bakanı CahitTurhan, işletmeyealınacak yeniyüksek hızlı trensetleriyle, taşınangünlük yolcusayısının 2020'ninson çeyreğinde 30bine ulaşmasınınbeklendiğinisöyledi. Setler 1Şubat'ta devreyegirecek.
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