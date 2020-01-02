Bugünkü
Takvim

YHT’lerde hedef 30 bin

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, işletmeye alınacak yeni yüksek hızlı tren setleriyle, taşınan günlük yolcu sayısının 2020'nin son çeyreğinde 30 bine ulaşmasının beklendiğini söyledi. Setler 1 Şubat'ta devreye girecek.

YHT’lerde hedef 30 bin
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, işletmeye alınacak yeni yüksek hızlı tren setleriyle, taşınan günlük yolcu sayısının 2020'nin son çeyreğinde 30 bine ulaşmasının beklendiğini söyledi. Setler 1 Şubat'ta devreye girecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYHT’lerde hedef 30 bin
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri