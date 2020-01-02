SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş zammı, ikramiye, promosyon son dakika ne zaman hangi tarihte yapılacak? Sorusu yanıt buldu. Her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon rakamlarına göre zam oranları belli oluyor. Bu yıl da aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak 2020'de bu soru yanıtlanacak. Açıklanan veriler doğrultusunda; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Bu bağlamda 2020 kazanç takvimi netleşti. Bu yıl emeklilere 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve ikinci promosyon var. Peki zamlar hangi tarihlerde kesinleşiyor? Emeklilere ne kadar zam gelecek?

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