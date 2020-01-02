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  • 02.01.2020 11:12
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 11:30

, ve Bağkur , , ne zaman hangi tarihte yapılacak? İşte ...

, ve Bağkur emekli maaş zamları, , ne zaman hangi tarihte yapılacak? Soruları arama motorlarında en fazla sorulan sorular arasında yer aldı. Milyonlar emekli zam oranlarını merak ediyor. Bu bağlamda 3 Ocak 2020'de aralık ayı enflasyon oranı açıklanacak. Bu rakamların açıklanmasının ardından da zam oranı belli olacak. Açıklanan veriler doğrultusunda; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Buna göre, en düşük SSK’lı emekli maaşı 1248 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı da 2648 liraya çıkacak.

Emekli maaş zammı, ikramiye ve promosyon ne kadar?

SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş zammı, ikramiye, promosyon son dakika ne zaman hangi tarihte yapılacak? Sorusu yanıt buldu. Her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon rakamlarına göre zam oranları belli oluyor. Bu yıl da aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak 2020'de bu soru yanıtlanacak. Açıklanan veriler doğrultusunda; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Bu bağlamda 2020 kazanç takvimi netleşti. Bu yıl emeklilere 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve ikinci promosyon var. Peki zamlar hangi tarihlerde kesinleşiyor? Emeklilere ne kadar zam gelecek?

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