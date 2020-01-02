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  • 03.01.2020 09:53
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 09:53

ve Bağkur emekli maaşları yle kaç para oldu? ve tavan açıklaması! Milyonlar bekliyordu!

SGK ve Bağkur emeklisi zammı ile birlikte maaşların ne kadar olduğunu merak ediyor. SSK ve emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. En düşük emekli maaşı 1125 TL olan SSK emeklilerine %8,46 zam yapılacak ve maaş 1220 TL olacak. Ek olarak %5 zam daha yapılarak 61 TL eklenecek bu durumda verilecek en düşük maaş 1280 TL olacak. En yüksek emekli maaşı olan 5 bin 887 TL ye %8,46 oranında zam yapılacak ek olarak %4 oranında da ödeme gerçekleşecek. Peki emekli maaşları SSK SSK ve Bağkur ek ödeme ile birlikte kaç para oldu?

Emekli maaşları ek ödemeyle birlikte ne kadar olacak?

2020 yılına girdiğimiz şu günlerde SSK ve Bağkur emeklisi maaş zamları oldukça merak ediliyor. Emeklilerin 2020 kazanç takvimi netleşti.
Enflasyon beklentisine göre de zam oranları gerçekleşmiş olacak. Beklentiler yüzde 12 olacağı yönünde. Ocak zammı için son viraja girilirken; TÜED'den 'Ek ödeme oranı yüzde 4-5'ten en az yüzde 8'e çıksın' çağrısı geldi. Talep hayata geçerse ek ödeme 90 ile 452 lira arasında değişecek. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.
Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketindeki tahmin bunun yüzde 6.29 olabileceğini gösteriyor. Peki SSK SGK ve Bağkur emekli maaşları ek ödemeyle ne kadar olacak? İşte taban ve tavan emekli maaşı... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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