2020 yılına girdiğimiz şu günlerde SSK ve Bağkur emeklisi maaş zamları oldukça merak ediliyor. Emeklilerin 2020 kazanç takvimi netleşti.

Enflasyon beklentisine göre de zam oranları gerçekleşmiş olacak. Beklentiler yüzde 12 olacağı yönünde. Ocak zammı için son viraja girilirken; TÜED'den 'Ek ödeme oranı yüzde 4-5'ten en az yüzde 8'e çıksın' çağrısı geldi. Talep hayata geçerse ek ödeme 90 ile 452 lira arasında değişecek. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketindeki tahmin bunun yüzde 6.29 olabileceğini gösteriyor. Peki SSK SGK ve Bağkur emekli maaşları ek ödemeyle ne kadar olacak? İşte taban ve tavan emekli maaşı... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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