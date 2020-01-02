1.1 milyon kişiye iş imkanı Türkiye, yeni yıla iş dünyasının önünü açan destek adımları ile girerken, 2020 yatırımda tarihi adımlara sahne olacak. Yaklaşık 13 milyon kişinin çalıştığı 84 binin üzerinde işletme yatırım için kolları sıvadı. Bu yatırımlarla ilk etapta 1.1 milyon kişiye iş kapısı da açılacak.

Türkiye, yeni yıla iş dünyasının önünü açan destek adımları ile girerken, 2020 yatırımda tarihi adımlara sahne olacak. Yaklaşık 13 milyon kişinin çalıştığı 84 binin üzerinde işletme yatırım için kolları sıvadı. Bu yatırımlarla ilk etapta 1.1 milyon kişiye iş kapısı da açılacak. TÜM MANŞETLER