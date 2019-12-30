Vestel-Sharp iş birliği büyüdü

Vestel, Sharp ile olan beyaz eşya üretimi ve pazarlamasıyla ilgili marka lisans anlaşmasını genişletti. Akıllı ürün ailesini kapsayacak şekilde genişletilen anlaşma tüm Avrupa için geçerli olacak. Vestel Şirketler Grubu CEO'su Turan Erdoğan, "Üründe çeşitliliğe giderken, pazarlardaki hareket kabiliyetimizi derinleştireceğiz" dedi.
- Ekonomi
- 30.12.2019
- Gazete
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