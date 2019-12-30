İnşaat yeniden yükseliyor

ayrimenkul

sektörü, zorlu bir yılı geride bırakırken, 2020 yılına düşen konut kredisi faiz oranlarının oluşturduğu hareket sayesinde umutlu giriyor. 2019'un 11 aylık toplam konut satışları 1 milyon 146 bin 655'e ulaştı. 2020'de ise toplam konut satışlarının 1.2 milyon adedi aşması ve yabancıya 50 bin konut satışıyla yeni bir rekor kırılması bekleniyor. Yeni yılda gayrimenkul sektörünün beklentileri arasında tapu harcı ve KDV indirimi gibi teşviklerin devam etmesi var.sektörü, 2019 yılına kötü başlamış, yılın son çeyreğine kadar aylık konut satışları 100 binin altında kalmıştı. Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısından itibaren dört toplantısında faizi yüzde 24'ten yüzde 12'ye çekmesi konut kredi faizlerinin de gerilemesini sağladı. Hem kamu hem de özel bankalarda yüzde 1'in altına inen konut faizleri, satışları uçurdu.satışları umutsuz başladığı 2019'da faiz indirimlerinin yarattığı dopingle geçen yılın yalnızca yüzde 10 gerisinde kaldı. İpotekli (kredili) konut satışları kasımda yüzde 724.8, ekimde yüzde 525.1, eylülde yüzde 410.2, ağustosta yüzde 168 yükseldi. 2018'de toplam 276 bin 820 konut krediyle satılmıştı. 2019'un 11 ayında ise 282 bin 230 kredili konut satışı yapıldı.