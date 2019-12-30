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Doğu Akdeniz’de Türk enerjisi

Batı, Akdeniz’deki petrol ve doğalgaza göz dikti. Türkiye ise kritik bir hamleyle dört yerli sondaj gemisini bölgeye gönderdi. Haklarının sonuna kadar arkasında olacağını dünyaya ilan etti.




Türkiye, yerli ve milli yatırımlarına hız verdi. Tüm dünyanın kilitlendiği Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde "Ben de varım" dedi. Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen Fatih ve Yavuz Sondaj Gemileri ile Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Sismik Araştırma Gemileri, Akdeniz'e indi. Sondaj çalışmalarına başlayan gemilerin gelişmiş özellikleri ve teknolojik altyapıları, oldukça ilgi çekti. Dünyanın tehditlerine aldırmayan Türkiye, güney sularımızdaki yeraltı kaynaklarına ait haklarımızın sonuna kadar arkasında olacağını ilan etti.


FATİH SONDAJ GEMİSİ
TOPLAM 229 metre uzunluğunda, yaklaşık 12 bin 200 metre yüksek basınçlı sondaj yapabilme potansiyeline sahip olan Fatih Sondaj Gemisi, 6'ncı nesil olarak adlandırılıyor ve en ileri teknolojik özelliklere sahip. Çift kuleli tasarımı sayesinde eş zamanlı 2 sondaj operasyonunu daha hızlı ve ekonomik sürdürebiliyor. Dört lojistik vinç ve altı operasyon vinciyle daha hızlı sondaj operasyonu yürütebiliyor. Gemide 2 helikopter ve 3 destek gemisi yer alıyor.

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