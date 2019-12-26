Asgari ücrette önemli gün Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının bugün saat 14.00'te yapılacağını duyurdu.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının bugün saat 14.00'te yapılacağını duyurdu. Toplantıda, 2020'de geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Bu yıl süreci Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türkİş, 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmamakta ısrarlı. Henüz rakam telaffuz etmeyen TİSK ise asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip, tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde sürmesini istiyor.