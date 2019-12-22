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VakıfBank’tan vergi kolaylığı

Yeni yılda da ticari ve bireysel segmentteki VakıfBank müşterileri, tüm vergi, harç, resim ve ceza ödemelerini şube, internet bankacılığı, VakıfBank Mobil ve ATM kanallarıyla ödeyebilecek. VakıfBank, VakıfPay ve VakıfBank kredi kartları ile hafta sonu da dahil olmak üzere zaman sınırlaması olmadan vergi ödemesi yapılmasına imkan tanıdı.

VakıfBank’tan vergi kolaylığı
Yeni yılda da ticari ve bireysel segmentteki VakıfBank müşterileri, tüm vergi, harç, resim ve ceza ödemelerini şube, internet bankacılığı, VakıfBank Mobil ve ATM kanallarıyla ödeyebilecek. VakıfBank, VakıfPay ve VakıfBank kredi kartları ile hafta sonu da dahil olmak üzere zaman sınırlaması olmadan vergi ödemesi yapılmasına imkan tanıdı.

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