Asgari ücret ve AGİ zammı belli oldu! 2020'de asgari ücret ve AGİ zammı... 2020 asgari ücreti ne kadar olacak sorusunun yanıtı için önemli bir buluşma gerçekleşti. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret talebini 2578 lira olarak açıkladı. 3 işçi konfederasyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ortak açıklama yaptı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yeni asgari ücrete dair aldıkları kararı ve ortaya çıkan rakamı açıkladı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret talebini 2578 lira olarak açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını bu hafta başında yapmıştı ve masaya TÜİK rakamları gelmişti. Bir işçinin aylık gıda harcamasını gösteren rakamlar, yeni asgari ücretin belirlenmesinde kıstas olarak alınıyor.

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