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  • 20.12.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 10:27

AGİ mı son dakika belli oldu mu? ? İşte

mı ile beraber AGİ yani asgari geçim indirimi de büyük bir merakla bekleniyor. Bu bağlamda asgari geçim indirimine de 2020 yılında zam yapılacak görüşmeler başladı. Vatandaşlar ocak ayında yapılacak olan zamları büyük bir heyecanla beklerden asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 AGİ zammı belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Asgari geçim indirimi henüz belli olmadı. Türk-İş, kendi araştırmasından yola çıkarak bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 2 bin 526 lira olduğuna dikkat çekti. Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşte

AGİ zammı son dakika belli oldu mu? AGİ maaşa dahil mi?

AGİ zammı belli oldu mu, 2020 yılında AGİ zammı net ne kadar olacak araştırmaları başladı. Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zammına ve 2020 AGİ ödemelerine kilitlendi. 2020 asgari ücret zammı ile birlikte yeni AGİ ödemeleri de netleşecek. Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür. Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.

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