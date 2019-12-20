AGİ zammı belli oldu mu, 2020 yılında AGİ zammı net ne kadar olacak araştırmaları başladı. Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zammına ve 2020 AGİ ödemelerine kilitlendi. 2020 asgari ücret zammı ile birlikte yeni AGİ ödemeleri de netleşecek. Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür. Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.

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