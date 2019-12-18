Mağazalar yarıştı

Koton, Mağazacılar Günü'nü renkli etkinliklerle kutladı. İstanbul Cevahir AVM'deki mağazadaki etkinlik ile Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz çalışanlarla bir araya geldi. Tüm Koton mağazalarından bugüne özel çekilerek gönderilen özel video ve fotoğraflardan ilk 3'e girenler de ödüllendirildi.
- Ekonomi
- 18.12.2019
- Gazete
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