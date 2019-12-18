Bugünkü
Takvim

Mağazalar yarıştı

Koton, Mağazacılar Günü'nü renkli etkinliklerle kutladı. AVM'deki mağazadaki etkinlik ile Başkanı Yılmaz Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz çalışanlarla bir araya geldi. Tüm Koton mağazalarından bugüne özel çekilerek gönderilen özel video ve fotoğraflardan ilk 3'e girenler de ödüllendirildi.

Mağazalar yarıştı
Koton, Mağazacılar Günü'nü renkli etkinliklerle kutladı. AVM'deki mağazadaki etkinlik ile Başkanı Yılmaz Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz çalışanlarla bir araya geldi. Tüm Koton mağazalarından bugüne özel çekilerek gönderilen özel video ve fotoğraflardan ilk 3'e girenler de ödüllendirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMağazalar yarıştı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri