Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak sorusu Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde çok araştırılanların arasında yer aldı. Asgari ücret zammı için ilk iki görüşme tamamlandı. TİSK'in ev sahipliğinde üçüncü toplantı 17 Aralık 2019 Salı günü gerçekleştirilecek. Milyonlarca vatandaş şimdi görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor. Peki, Asgari ücret ve AGİ zam oranı ne kadar olacak? İşte görüşmelere dair merak edilen gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı 4'üncü toplantıda belli olacak. 4'üncü toplantının tarihi 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak. Komisyon kararını 1 Ocak öncesi açıklayacak ve ilk maaşlar 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. Asgari ücret zammından 7 milyon çalışan faydalanacak.