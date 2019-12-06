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Sigortaya yeni altyapı geldi

Sektörde faaliyet gösteren 60'ın üzerinde şirketin sigortacılık verisini bünyesinde barındıran Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Turkcell ile işbirliği yaptı.

Sigortaya yeni altyapı geldi
Sektörde faaliyet gösteren 60'ın üzerinde şirketin sigortacılık verisini bünyesinde barındıran Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Turkcell ile işbirliği yaptı. Bu sayede sigortacılık sektörünün gerçekleştirdiği tüm işlemler Turkcell dijital altyapısı üzerinden yapılacak. SMB Genel Müdürü Murat Hakseven, "Hizmetlerimizi Turkcell'in bize sunduğu imkanlar üzerinden gerçekleştirerek işlemlerimizi güvence altına alıyoruz" dedi.

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